Le choeur du Séminaire orthodoxe russe publie son premier album "Noëls de Russie et de France"

Le choeur du Séminaire orthodoxe russe d'Épinay-sous-Sénart, sous la direction de Sergey Volkov, vient de publier un très beau disque audio intitulé "Noël de Russie et de France" avec vingt-quatre chants en slavon, français, latin et anglais.Fruit d'un long travail, ce disque a été enregistré dans l'église en bois Notre-Dame de la Nativité du Séminaire, qui se prêtait particulièrement bien à cet exercice.Vous pouvez écouter des extraits et acquérir ce disque sur le site des Éditions Sainte-Geneviève.